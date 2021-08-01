عصام شعبان عبدالرحيم يخضع لجراحة فى القلب.. وشقيقه يطلب الدعاء





أعلن عدوية شعبان عبد الرحيم، عن تعرض شقيقه عصام لوعكة صحية، تطلبت إجرائه لعملية جراحة في القلب، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب عدوية شعبان عبد الرحيم، منشورًا قال فيه :"روحي وعمري وكل حاجة حلوة في حياتي، عصام أخويا بأمر الله تقوم بالسلامة، أرجو منكم الدعاء بالشفاء العاجل، أخويا عصام بيعمل عملية في القلب".



وفي سياق آخر، رحل الفنان شعبان عبد الرحيم عن عالمنا يوم 3 ديسمبر عام 2019 بعد معاناة مع المرض.