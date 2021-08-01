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محافظ بورسعيد وقائد "الدفاع الشعبي" يتفقدان مخيم الإيواء بـ"الكشافة"

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:58 م
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
شيماء الريس
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مخيم الإيواء العاجل للأسر المتضررة في حالة وقوع كارثة أو أزمة، الذي أقيم بمعسكر الكشافة الدولي، في إطار التدريب المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر ٨٠، الذي تجريه المحافظة، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي العسكري.

وتفقدا محافظ بورسعيد وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى أقسام المخيم، والذى يضم المخيمات المجهزة للمعيشة بالإضافة إلى "نقاط طبية - خيام إدارية وخدمية - مسجد - كنيسة - أماكن ترفيه للأطفال - مطبخ - مطعم - مخبز بلدي - مخزن مهام".

كما يحتوي المعسكر على أخصائي اجتماعي ونفسى لاستقبال الحالات، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية للمقيمين والأنشطة الرياضية، التي تتمثل في "رياضة الكاراتيه - البلياردو - الكرة السريعة - شد الحبل"، وتفقد أيضا أنشطة فريق الكشافة داخل المعسكر.

كما شهدا محافظ بورسعيد وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري استعراض نموذج محاكاة لتعرض أحد المقيمين بالمعسكر إلى أزمة صحية طارئة وتقديم الرعاية الصحية الأولية له ثم تدخل سيارة الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى.

وأشادا محافظ بورسعيد وقائد قوات الدفاع الشعبي بالاستعداد التام للمعسكر لرعاية المتضررين في حالة حدوث أي أزمة وتقديم كل سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم، والعمل على تهيئة الجو النفسي للمتضررين والخروج من الحالة النفسية السيئة التي مروا بها، أثناء وقوع الحادث.
محافظ بورسعيد وقائد "الدفاع الشعبي" يتفقدان مخيم الإيواء بـ"الكشافة"
محافظ بورسعيد وقائد "الدفاع الشعبي" يتفقدان مخيم الإيواء بـ"الكشافة"
محافظ بورسعيد وقائد "الدفاع الشعبي" يتفقدان مخيم الإيواء بـ"الكشافة"
محافظ بورسعيد وقائد "الدفاع الشعبي" يتفقدان مخيم الإيواء بـ"الكشافة"
محافظ بورسعيد وقائد "الدفاع الشعبي" يتفقدان مخيم الإيواء بـ"الكشافة"
محافظ بورسعيد وقائد "الدفاع الشعبي" يتفقدان مخيم الإيواء بـ"الكشافة"
محافظ بورسعيد وقائد "الدفاع الشعبي" يتفقدان مخيم الإيواء بـ"الكشافة"
محافظ بورسعيد وقائد "الدفاع الشعبي" يتفقدان مخيم الإيواء بـ"الكشافة"

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معسكر الكشافة مخيم الإيواء محافظ بورسعيد

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