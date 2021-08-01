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"فايزر" و"موديرنا" ترفعان أسعار لقاحيهما ضد كورونا

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رفعت شركتا "فايزر" و"موديرنا"، أسعار لقاحي كوفيد-19 في أحدث عقود التوريد للاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز".

 

ووفقًا للصحيفة، بلغ السعر الجديد للقاح "فايزر"  19.50 يورو (23.15 دولار) للجرعة بالمقارنة مع 15.50 يورو من قبل.

 

كما بلغ سعر لقاح "موديرنا" 25.50 دولار للجرعة ارتفاعا من 19 يورو في أول صفقة توريد ولكنه ظل أقل من السعر المتفق عليه من قبل وهو 28.50 دولار بسبب زيادة حجم الطلبية وفقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن مسؤول على صلة بالأمر.

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