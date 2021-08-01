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أبو الغيط يستقبل وزير خارجية الجزائر لدعم العمل العربي المشترك

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة حيث أجرى الطرفان جلسة مباحثات تناولت مختلف القضايا العربية والإقليمية، فضلاً عن التحضير للقمة العربية القادمة التي من المزمع أن تستضيفها الجزائر.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، بأن اللقاء يأتي في اطار حرص الجانبين علي التشاور والتنسيق لمصلحة إنجاح القمة القادمة، وبحيث تُمثل هذه القمة إضافة حقيقية لمسيرة العمل العربي المشترك الذي تُعدُ الجزائر، في التاريخ والحاضر، ركناً رئيسياً فيه. وأضاف أن الأمين العام تعهد بتقديم كل الدعم للجزائر من أجل خروج القمة بالشكل الذي يتناسب وأهميتها.

من حهة أخري أوضح المصدر أن الأمين العام أثني خلال اللقاء علي  ضرورة دفع التعاون العربي الافريقي قدماً من خلال الآليات المعتمدة بين التجمعين الاقليميين اللذين يحتفظان بتاريخ طويل من علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق، مشيراً في هذا السياق الي القمة العربية الافريقية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية العام المقبل ٢٠٢٢. 


وأوضح المصدر أن الطرفين تداولا كذلك حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمّن أبو الغيط المواقف الجزائرية المعروفة في مساندة الفلسطينيين على كافة الأصعدة، مؤكداً عودة القضية الفلسطينية إلى دائرة الاهتمام الدولي وداعياً إلى الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي عبر تكثيف العمل الدبلوماسي العربي الداعم للفلسطينيين على الصعيد الدولي.  

وأضاف المصدر  في ذات السياق أن الطرفين اتفقا حول أهمية الحفاظ على المواقف التاريخية الافريقية المؤيدة للحق الفلسطيني والتي ارتبطت بالدفاع عن حق تقرير المصير، والنضال ضد الاستعمار. 

وذكر المصدر أن كلاً من أبو الغيط ولعمامرة تبادلا وجهات النظر حول الأزمة الليبية، حيث تطابقت وجهات نظرهما بشأن الدور الهام والأساسي لدور دول الجوار الليبي في التعامل مع هذه الأزمة ومعالجة تبعاتها، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تولد عن مسار برلين واجتماع برلين ٢ والاجتماعات المختلفة لترتيب أوضاع البيت الليبي وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها في ٢٤ ديسمبر القادم.

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