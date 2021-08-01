متحدث "المتحدة" يُهاجم إحدى قرى الساحل الشمالي بسبب حجاب ابنته وزوجته



انتقد المتحدث الإعلامي للشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية المهندس حسام صالح، إحدى ممثلات مبيعات إحدى قرى الساحل الشمالي الشهيرة، وذلك بسبب منعهم من شراء "شاليه" لديهم لأنه غير مخصص للمحجاب، وأثار ذلك غضبه لأن زوجته وابنته محجبتان.



وكتب حسام صالح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا قال فيه:"أسوأ سؤال سمعته من ممثلة مبيعات أحد قرى الساحل الشمالي المعروفة جداً، مراة حضرتك أو بنتك محجبة؟ عشان ممنوع أشتري عندهم لو بنتي أو مراتي محجبين!!".



وأضاف :"أنا مش لاقي رد بغض النظر إن بنتي فعلا محجبة بس فعلا إصابني غثيان أن بلدنا بقي فيها سؤال مهين زي ده، الأستاذ المحترم صاحب السمعة الطيبة صاحب القرية أو مجموعة القرى، طظ فيك وفي قريتك حتي لو أنت أحسن مكان في مصر لا يشرفني زيارتك أو حتي زيارة أي حد جوا قريتك وأكيد مصر مليانه أماكن ". موقفتش عليكم، وهتفضل لسه فيها حاجات حلوة" .