Advertisements

متحدث "المتحدة" يُهاجم إحدى قرى الساحل الشمالي بسبب حجاب ابنته وزوجته

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

انتقد المتحدث الإعلامي للشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية المهندس حسام صالح، إحدى ممثلات مبيعات إحدى قرى الساحل الشمالي الشهيرة، وذلك بسبب منعهم من شراء "شاليه" لديهم لأنه غير مخصص للمحجاب، وأثار ذلك غضبه لأن زوجته وابنته محجبتان.

وكتب حسام صالح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا قال فيه:"أسوأ سؤال سمعته من ممثلة مبيعات أحد قرى الساحل الشمالي المعروفة جداً، مراة حضرتك أو بنتك محجبة؟ عشان ممنوع أشتري عندهم لو بنتي أو مراتي محجبين!!".

وأضاف :"أنا مش لاقي رد بغض النظر إن بنتي فعلا محجبة بس فعلا إصابني غثيان أن بلدنا بقي فيها سؤال مهين زي ده، الأستاذ المحترم صاحب السمعة الطيبة صاحب القرية أو مجموعة القرى، طظ فيك وفي قريتك حتي لو أنت أحسن مكان في مصر لا يشرفني زيارتك أو حتي زيارة أي حد جوا قريتك وأكيد مصر مليانه أماكن ". موقفتش عليكم، وهتفضل لسه فيها حاجات حلوة" .

أخبار تهمك

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة غير متوقعة من موسيماني لـ صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعة

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يستقر على رحيل بواليا

منذ ساعتين

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

منذ 38 دقيقة

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

03:18 م

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

02:47 م

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

01:36 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان