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التعليم تكشف موعد نتيجة الثانوية العامة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكدت وزارة التربية والتعليم، انتظام عمليات تصحيح الثانوية العامة، وأن ملحمة التصحيح الإلكتروني تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الاعوام الماضية.

كما أكدت الوزارة، أنه لا يوجد عنصر بشرى فى تقدير صحة الاجابات ولا فى عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

وأفادت وزارة التربية والتعليم، إن هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل 700 ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية الى القاهرة بعد كل امتحان بمشاركة الاجهزة والوزارات السيادية، ويتم استلام ورصد اوراق الاجابة وتسجيلها الكترونيا عن طريق منظومة محكمة فى أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.

وأضافت الوزارة أنها لن تعلن النتيجة قبل يوم 15 أغسطس الحالي، قائلة: "قد يتطلب الأمر يومان ـو ثلاثة بعد هذا التاريخ للتنسيق مع التعليم العالى بخصوص ضوابط التنسيق لهذا العام فى ضوء النتائج النهائية"

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.

وأوضحت الوزارة أها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالى ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.

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نتيجة الثانوية العامة مصر الثانوية العامة التعليم

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