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ارتفاع صادرات قطاع الطباعة والتغليف بنسبة 39%

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
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ذكر المجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن صادرات القطاع ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 39% لتسجل ما قيمته 436.5 مليون دولار مقابل 314.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي.
 
وأكد المجلس - في تقريره الشهري الصادر اليوم الأحد - ارتفاع صادرات قطاع التعبئة بنحو 51% ليبلغ 284.4 مليون دولار مقابل 188.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي، كما ارتفعت صادرات الورق بنحو 21% لتبلغ 142.5 مليون دولار مقارنة بنحو 118.2 مليون دولار.
 
وأضاف أن صادرات الكتب والطباعة ارتفعت بنحو 42% لتبلغ نحو 7.5 مليون دولار مقابل 5.3 مليون دولار، فيما بلغت صادرات قطاع المصنفات الفنية نحو 2.1 مليون دولار مقابل 2.2 مليون دولار بتراجع طفيف بلغت نسبته 5%.
 
وحول أهم الدول المستوردة لقطاع الطباعة والتغليف خلال 6 أشهر، أشار إلى أن نحو 6 دول استحوذت على 48.5% من إجمالي صادرات القطاع وجاء في المرتبة الأولى السودان من حيث الدول المستوردة بقيمة 62 مليون دولار مستحوذة على 14.2% من الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية ليبيا والتي استحوذت على 8.4% بقيمة 37 مليون دولار.
 
ولفت المجلس إلى أنه جاء بالمرتبة الثالثة المملكة العربية السعودية بـ 7% بقيمة 31 مليون دولار، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة مستحوذة على 6.6% بقيمة 29 مليون دولار.
 
وذكر المجلس أنه جاءت بعد ذلك بريطانيا وشمال أيرلندا بقيمة 27 مليون دولار، تلتها إيطاليا بقيمة 26 مليون دولار، تلتها كينيا بقيمة 24 مليون دولار، موضحًا أن صادرات مصر من الطباعة والتغليف إلى المغرب بلغت 19 مليون دولار تلتها إسبانيا بقيمة 15 مليون دولار.
 
 

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