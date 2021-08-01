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بالفيديو.. سيدة تفترش الأرض داخل مكتب التامينات شرق شبرا الخيمة وإهمال في إجراءات الاحترازية

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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رصدت عدسة الفجر سيدة مسنة تفترش الأرض داخل مكتب تامينات شرق شبرا الخيمة ، دون تقديم المساعدة لهذه السيدة المسنة.


وكانت السيدة تفترش الأرض بعد استمرارها في النوم لعدة ساعات لمحاولة  ،الجدير بالذكر شهد مكتب التامينات ازدحاماً وإهمال داخل مكتب التامينات .

وشهد المكتب إهمال في الإجراءات الاحترازية ،وعدم ارتداء إي مواطن داخل التأمينات للكمامه

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