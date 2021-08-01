بالفيديو.. سيدة تفترش الأرض داخل مكتب التامينات شرق شبرا الخيمة وإهمال في إجراءات الاحترازية

رصدت عدسة الفجر سيدة مسنة تفترش الأرض داخل مكتب تامينات شرق شبرا الخيمة ، دون تقديم المساعدة لهذه السيدة المسنة.









وكانت السيدة تفترش الأرض بعد استمرارها في النوم لعدة ساعات لمحاولة ،الجدير بالذكر شهد مكتب التامينات ازدحاماً وإهمال داخل مكتب التامينات .





وشهد المكتب إهمال في الإجراءات الاحترازية ،وعدم ارتداء إي مواطن داخل التأمينات للكمامه