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وزير الخارجية التشيكي يعلن نبأ سارا عن عودة السائحين إلى مصر (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال ياكوب كولهانيك، وزير خارجية جمهورية التشيك، إننا نتطلع لعودة السياحة من بلادنا إلى مصر.

وأضاف "كولهانيك"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه خلال الشتاءين الماضيين أصبحت الشواطئ المصرية على البحر الأحمر هي أفضل مقصد للسياحة لدينا رغم جائحة الكورونا وقيودها، ولكن قبل هذه الجائحة كان هناك أكثر من 300 ألف سائح من بلادنا يأتوا لمصر بصورة سنوية.

وأكد وزير خارجية جمهورية التشيك، أن السياحة تأثرت تأثرًا سلبيًا خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، موضحًا أنه جزء من عمله أن يقوم بتيسير إجراءات سفر السائحين لمصر وغيرها، ولكن السلامة والأمن تأتي في البداية وهذه مهمة وزارة الصحة، منوهًا بأنه لا يجد سببا لفرض مزيد من القيود على السائحين، ولكن علينا ان نبدأ في التفكير في كيفية تيسير الأمور على السائحين من التشيك ليجعلوا من مصر مقصد سياحي لهم.

وتابع، أن الحكومة المصرية بذلك جهدا كبيرا لفرض إجراءات حاسمة وصارمة لتفعيل إجراءات حماية الصحة العامة، وتمخض عن ذلك بداية تدفق السائحين من التشيك لمصر.

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