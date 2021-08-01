وزير خارجية التشيك إجراءات مصر ضد كورونا شجعت السائحين على زيارتها

صرح وزير خارجية التشيك جاكوب كولهانك بأن السياحة الوافدة لمصر تقلصت بسبب كورونا، ولا حاجة لفرض قيود على السائحين، ويجب التفكير في اتخاذ إجراءات لا تعيق وصولهم بل تساعدهم.





ولفت إلى أن الحكومة المصرية تفرض إجراءات صارمة للمحافظة على الصحة العامة، وهي النتيجة التي أدت لتوافد السياح من التشيك إلى مصر، وحصول السياح على اللقاح يسهل عملية سفرهم إلى مصر.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر حريصة على توفير إجراءات الأمن الصحى لكافة الزائرين والسياح، كي يكونوا مطمئنين لأن مصر لا تدخر أي جهد وتقوم باجراءات استثنائية لمجابهة كورونا بتطعيم كافة العاملين في قطاع السياحة باللقاح المضاد لكورونا.





وأوضح أنه عند وصول السياح يتم إجراء اختبارات طبية لهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومصر تتشاور مع التشيك في هذا الصدد، وتثق أن إجراءاتها الصحية مثمرة في مجابهة كورونا.

ولفت وزير الخارجية سامح شكرى إلى أن مصر تخطط لتحصين حوالى ٨٠ مليون مواطن مصرى بلقاح كورونا.