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فرمان مفاجئ من موسيماني قبل موقعة الأهلي ودجلة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد نادى الأهلى لخوض مواجهة هامة أمام نظيره وادى دجلة فى مسابقة الدورى الممتاز، الأربعاء المقبل، على ملعب "الأهلى we السلام".

 

ويفكر الجهاز الفنى للقلعة الحمراء بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى فى استبعاد عناصر المنتخب الأولمبى من هذه المواجهة.


ويخطط موسيماني لاستبعاد أغلبية العناصر التى شاركت بشكل أساسى مع المنتخب الأولمبى، ومنحها بعض الوقت للراحة.

 

ومن المقرر أن يحسم المدير الفنى القرار النهائى بناء على حالة هذه العناصر فى مران الفريق، خلال الساعات المقبلة.

 

وشارك عناصر الأهلى بشكل أساسى ضمن صفوف المنتخب الأولمبى خلال مواجهات دورة الألعاب الأولمبية وتحديدا طاهر محمد طاهر، والشناوى، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وصلاح محسن، بينما شارك أحمد رمضان بيكهام دقائق معدودة.

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