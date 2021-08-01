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رسميا.. شيفتشينكو يعلن رحيله عن تدريب منتخب أوكرانيا

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن أندرى شيفتشينكو مدرب منتخب أوكرانيا، رحيله عن تدريب منتخب بلاده بعد 5 سنوات قضاها مع المنتخب الأوكراني كمدير فني.

 

وقال شيفتشينكو عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "اليوم انتهى عقدى مع الاتحاد الأوكرانى لكرة القدم.. قضيت 5 سنوات مع المنتخب الوطنى، وأثبتنا أننا قادرون على لعب كرة قدم جيدة بالعمل الشاق".

 

وأضاف: "أنا ممتن لاتحاد الكرة الأوكرانى لإتاحة الفرصة لى للعمل كمدرب للمنتخب، ممتن لكل لاعب وكل شخص ساعد وشارك فى الفريق".

 

وقاد شيفتشينكو منتخب بلاده للدور ربع النهائى ببطولة "يورو 2020" قبل أن يودع المنافسة أمام بنتيجة 0/4.

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