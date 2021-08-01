عاجل.. السيسي يستقبل وزير خارجية التشيك

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل ياكوب كولهانيك، وزير خارجية جمهورية التشيك، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وأكد الرئيس السيسي، خلال لقاء الوزير التشيكي، اليوم الأحد، على ما توليه مصر من اهتمام كبير لتطوير العلاقات الثنائية مع التشيك في مختلف المجالات.





وأعرب الرئيس السيسي، عن اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد.



