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الجونة يقرر عودة اسلام محارب في الموسم الجديد

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الجهاز الفني لفريق الجونة على استعادة اسلام محارب لاعب الفريق عقب نهاية اعارته التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري مع فريق طلائع الجيش.

 

وحرص الجهاز الفني ومسئولي النادي على التواصل مع محارب للتأكيد على الحاجة الى خدماته في الموسم القادم، مع رفض كل العروض المقدمة للتعاقد معه من جانب العديد من الأندية.

 

ورفض مسئولي الجونة مناقشة العروض التي وصلت للاعب من جانب أندية الإسماعيلي والمصري وفاركو والشرقية للدخان ، بسبب الرغبة في الاستفادة من خبراته الكبيرة في الموسم القادم في ظل الرغبة بتقديم عروض مميزة والتواجد في مقدمة الدوري.

 

ويخوض محارب موسمه الحالي برفقة فريق طلائع الجيش، ونجح في تقديم عروض قوية بتسجيل العديد من الأهداف وصناعة مثلها في الفترة الأخيرة ، مما جعله محل اهتمام العديد من الأندية.

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