Advertisements

رئيس "الثروة السمكية" يتفقد مشروعات الهيئة بمنطقة بورسعيد

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

قام دكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية صباح بزيارة لمنطقة بورسعيد للثروة السمكية لمتابعة سير العمل والوقوف على احدث المستجدات.

وقد تفقد عددا من الانشاءات الخاصة بمشروعات الثروة السمكية، وتابع سير العمل بها تمهيدا لافتتاحها.

وشملت المشروعات التي تم تفقدها مزرعة الرسوة السمكية والتى تعتمد على نظام التربية المكثفة متعددة التغذية، وتبلغ مساحتها حوالي ١٠٠ فدان، حيث يتم تطوير الموقع ضمن مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر،

ويشمل انشاء مزرعة سمكية مكثفة متعددة ومتكاملة التغذية تنطبق عليها إشتراطات الاتحاد الأوروبي كمزرعة مؤهلة لتصدير الأسماك تطبق إجرءات الامان الحيوي، صالحة لانتاج 50 طن من الأسماك البحرية عالية الجودة: قاروص، دنيس، لوت، موسى، بوري، جمبري، وحوالى 15 طن محاريات، وذلك كنموذج إنتاجى إرشادي للمزارعين، يقوم على تغذية المزرعة بمياه الابار.

كما تفقد رئيس هيئة الثروة السمكية القطاع الخامس ببحيرة المنزلة والذى تبلغ مساحته 3470 فدان للوقوف على عمليات التطوير بالبحيرة والتأكد من ازالة الهيش والبوص وجميع التعديات.

ثم توجه مصيلحى لتفقد المعمل المركزي لتشخيص وعلاج امراض الأسماك البحرية بمنطقة اشتوم الجميل، والذي من المقرر ان يقوم بأعمال التشخيص والكشف عن الأمراض البكتيرية والفطرية والفيروسية، كذلك قياس جودة المياه والأسماك.

وفى نهاية جولته قام مصيلحى بزيارة منطقة بورسعيد للثروة السمكية وميناء بورسعيد.

رافق رئيس الهيئة خلال جولته المهندس يونس النجار مدير منطقة بورسعيد والاستاذ مجدى زاهر مدير الإدارة المتكاملة والمهندس محمد المطرى مدير محطة الرسوة والمهندس هانى مبروك.

أخبار تهمك

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق جديد من الخارجية المصرية على الأحداث في تونس

منذ حوالي 7 ساعات

تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يستقر على رحيل بواليا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 8 ساعات

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 10 ساعة

رسالة غير متوقعة من موسيماني لـ صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ ساعة و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

03:18 م

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

02:47 م

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

01:36 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان