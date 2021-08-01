رئيس "الثروة السمكية" يتفقد مشروعات الهيئة بمنطقة بورسعيد





قام دكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية صباح بزيارة لمنطقة بورسعيد للثروة السمكية لمتابعة سير العمل والوقوف على احدث المستجدات.





وقد تفقد عددا من الانشاءات الخاصة بمشروعات الثروة السمكية، وتابع سير العمل بها تمهيدا لافتتاحها.





وشملت المشروعات التي تم تفقدها مزرعة الرسوة السمكية والتى تعتمد على نظام التربية المكثفة متعددة التغذية، وتبلغ مساحتها حوالي ١٠٠ فدان، حيث يتم تطوير الموقع ضمن مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر،





ويشمل انشاء مزرعة سمكية مكثفة متعددة ومتكاملة التغذية تنطبق عليها إشتراطات الاتحاد الأوروبي كمزرعة مؤهلة لتصدير الأسماك تطبق إجرءات الامان الحيوي، صالحة لانتاج 50 طن من الأسماك البحرية عالية الجودة: قاروص، دنيس، لوت، موسى، بوري، جمبري، وحوالى 15 طن محاريات، وذلك كنموذج إنتاجى إرشادي للمزارعين، يقوم على تغذية المزرعة بمياه الابار.





كما تفقد رئيس هيئة الثروة السمكية القطاع الخامس ببحيرة المنزلة والذى تبلغ مساحته 3470 فدان للوقوف على عمليات التطوير بالبحيرة والتأكد من ازالة الهيش والبوص وجميع التعديات.





ثم توجه مصيلحى لتفقد المعمل المركزي لتشخيص وعلاج امراض الأسماك البحرية بمنطقة اشتوم الجميل، والذي من المقرر ان يقوم بأعمال التشخيص والكشف عن الأمراض البكتيرية والفطرية والفيروسية، كذلك قياس جودة المياه والأسماك.





وفى نهاية جولته قام مصيلحى بزيارة منطقة بورسعيد للثروة السمكية وميناء بورسعيد.





رافق رئيس الهيئة خلال جولته المهندس يونس النجار مدير منطقة بورسعيد والاستاذ مجدى زاهر مدير الإدارة المتكاملة والمهندس محمد المطرى مدير محطة الرسوة والمهندس هانى مبروك.