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مي عمر تبهر جمهورها بأحدث إطلالاتها

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
منار داود
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شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصور جديدة لها،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.


ظهرت "مي" بإطلالة أنيقة حيث أرتدت جيبة قصيرة من الكاروهات باللون الأحمر وتيشرت باللون البينك، وأرتدت حذاء باللون الأحمر مما أثار إعجاب جمهورها.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل نسل الأغراب الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، أحمد مالك، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي.

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