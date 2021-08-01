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تداول 18 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد
الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:13 م
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 18 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.
وأوضحت المنطقة ، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته سفينة وتوجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة تركية لشحن 3150 طن صودا.
وأشارت إلى أن سفينة حاويات غادرت ميناء غرب بورسعيد، وتوجد على الرصيف سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ; لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات التفريغ على الأرصفة.
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