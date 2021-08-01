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توافق مصري جزائري بشأن تطورات الأوضاع في تونس

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير محند لعجوزي، السفير الجزائري بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم التباحث بشأن تطورات الأوضاع في تونس الشقيقة، حيث تم التوافق في هذا الصدد نحو دعم كل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي الشقيق حفاظًا على مقدراته وأمن بلاده.

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