Advertisements

حزب سوداني: قرارات الرئيس التونسي غير مبررة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال حزب "الأمة القومي" بالسودان، إن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في بلاده، غير مبررة وقد تؤدي إلى تراجع "مقلق" للديمقراطية الرشيدة في بلاده.

 

وأضاف حزب "الأمة القومي"، في بيان أنه "مهما كانت أخطاء الحكومة المنتخبة فإن الانقلاب عليها بحجة فشلها لا يبرر ما اتخذه الرئيس قيس من قرارات ربما تجعل التجربة الديمقراطية الرشيدة في تونس تتراجع بصورة مقلقة".

 

وتابع: "نأمل أن تعود تونس الحرة إلى النظام الديمقراطي بأسرع وقت ممكن لينعم الشعب التونسي بالاستقرار والتطور والنماء".

 

وأردف البيان: "طالعنا خلال الأسبوع المنصرم، الأحداث والقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس السعيد في بلاده بتجميد النظام الدستوري وتجميد المجلس التشريعي وحل الحكومة ووضع كل مقاليد السلطة بيده".

 

في 25 يوليو الجاري، أصدر قيس سعيد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما قرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

 

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرارات تونس قرارات الرئيس التونسي حزب سوداني الرئيس التونسي قيس سعيد

أخبار تهمك

عمرو أديب يطعن على غرامة "الـ10 آلاف" في قضية محمد رمضان

منذ ساعة و 25 دقيقة

ننشر صور حريق اسطبل عنتر بمصر القديمة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ثلث ساعة

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 9 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه في قضية سب وقذف محمد رمضان

منذ 40 دقيقة

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رسالة غير متوقعة من موسيماني لـ صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

هكذا دعمت الفنانة التونسية لطيفة بلادها في أزمتها الأخيرة

حزب التحالف من أجل تونس يعلن مساندته لكل الرئيس

راشد الغنوشي يغادر محيط البرلمان التونسي بعد منعه من الدخول

نائب بالشيوخ: "قرارات رئيس تونس انتصارًا للديمقراطية وللشعب"

عاجل.. الرئيس التونسي يُصدر قرارًا جديدًا

نائب: قرارات الرئيس التونسي انتصارًا للديمقراطية وانحيازًا للشعب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

03:18 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

03:52 م

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

02:47 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان