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تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه في قضية سب وقذف محمد رمضان

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قررت محكمة جنح الشيخ زايد تغريم الإعلامي عمرو أديب، 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقامة في قضية السب والقذف التي أقامها محمد رمضان.


وجاء ذلك على إثر الأزمة الأخيرة التي اتهم رمضان فيها الإعلامي عمرو أديب بالسب والقذف، وطالبه بتعويض مالي قدره 100 ألف جنيه، وذلك بسبب هجوم الأخير عليه في إحدى حلقات برنامجه الحكاية بعد نشر رمضان لفيديو الفلوس أثناء الترويج لإحدى كليبات أغانيه، والتي تصادف طرحها عقب وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان، وهو سبب هجوم أديب على رمضان.


وشهدت الدعوى المقامة من رمضان ومحاميه، اتهام الإعلامي عمرو أديب باستغلال مهنته كإعلامي ومقدم برامج ومخالفة ميثاق العمل وسب وقذف رمضان حيث قال عمرو: الإنسان اللي متربي نعمة فأنت لو مش متربي فيه اللي ممكن يربيك أما لما نوصل لعدم الرباية ومحدش رباك أنا هربيك، بقالك سنة بتعمل مصايب واللي أداك الفلوس قادر يسحبها منك في ثانية، أيام نكد، وأنا مش هدخل في سجال قليل الأدب إنما لو فاكر أنك مسنود البلد دي مافيهاش حد مسنود، يا أنا يا أنت.

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محكمة الشيخ زايد عمرو الأديب

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