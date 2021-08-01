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الأسقفية" ناعية شهداء الجيش في سيناء: وهبوا دمائهم فداءً لحياتنا

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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نعى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا في مواجهة مُسلحة مع العناصر التكفيرية بشمال سيناء اليوم

وقال رئيس الأساقفة في بيانه: الشهداء بذلوا دمائهم برضا وتفاني ثمنًا لحياتنا ولأمن واستقرار البلاد مصليًا أن يتغمدهم الله برحمته ويمنح ذويهم العزاء والصبر.

وشدد فوزى على أن العمليات الإرهابية لن تمنع المصريين من السير قدمًا في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بل تدفع القوات المسلحة والشرطة لبذل المزيد في تلك الحرب المستمرة ضد الإرهاب وقوى الشر. 

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مصر شهداء سيناء القوات المسلحة

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