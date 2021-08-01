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قرار جديد من وزير التربية والتعليم بشأن الشهادات الدراسية

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الموافقة على تعديل رسوم طبع وتحرير الشهادات الدراسية، اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2020-2021.

وقررت وزارة التربية والتعليم أن تكون الرسوم كما يلي شهادة الاعدادية، 50 جنيهًا (تشمل 32 جنيهًا تكلفة طبع الشهادة + 6 جنيهات دمغة + 2 جنيه رسم تنمية موارد + 10 جنيهات رسمًا إضافيًا).

وبالنسبة لشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات ودبلوم الخط العربي ودبلوم التمريض 65 جنيهًا (تشمل 44 جنيهًا تكلفة طبع الشهادة + 9 جنيهات دمغة + 2 جنيه رسم تنمية موارد + 10 جنيهات رسمًا إضافيًا)، شهادة الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات 68 جنيهًا (تشمل تكلفة 44 جنيهًا طبع الشهادة + 12 جنيهًا دمغة + 2 جنيه رسم تنمية موارد + 10 جنيهات رسمًا إضافيًا).

قرار جديد من وزير التربية والتعليم بشأن الشهادات الدراسية
قرار جديد من وزير التربية والتعليم بشأن الشهادات الدراسية

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وزارة التربية والتعليم مصر التربية والتعليم البلومات الفنية

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