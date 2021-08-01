"عصير مخدر وزيت مغلي وطعنات".. حبس قاتل زوجته بالمحلة الكبرى 4 أيام

أمرت نيابة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بحبس "ش.ح" المتهم بقتل زوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وضع المخدر لها فى العصير وألقى الزيت المغلي على جسدها ثم طعنها باستخدام سلاح أبيض في رأسها، بهدف التخلص منها.



وكان اللواء أسامة شلبى مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بقيام زوج بقتل زوجته بعد أن انفصل عنها منذ سنتين، ثم عاد إليها قبل الواقعة بيومين مبيتًا النية لقتلها، حيث وضع المخدر فى العصير لها ولبناتها الثلاث، وقام بإلقاء الزيت المغلى على مختلف أنحاء جسدها، ما أصابها بحروق من الدرجة الثالثة، ثم طعنها باستخدام سلاح أبيض "سكين" فى منتصف رأسها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التى أصدرت قرارها المتقدم.