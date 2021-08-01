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ميريهان حسين تشوق جمهورها لمسرحية "شمسية وأربع كراسي"
الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:54 م
مي مرسي
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شوقت الفنانة ميريهان حسين جمهورها، لمسريحة "شمسية وأربع كراسي"، وذلك من خلال مشاركتها أفيش العمل، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب "حسين" قائلا: "Verified
مستنينكم ابتداءا من يوم الخميس ٥ اغسطس كل خميس وجمعة وسبت علي مسرح الساحل في مسرحية #شمسية_واربع_كراسي 🎪🎭
تأليف: كريم سامي واحمد عبدالوهاب ✍️
اخراج: استاذ اشرف عبدالباقي ".
وتعتبر تجربة مسرح الساحل هي التجربة المسرحية الثالثة للفنان محمد أسامة بعد أن قدم مسرح مصر مع مجموعة كبيرة من النجوم اللتي قدمها أشرف عبدالباقي وتجربة «صباحية مباركة» مع الفنان على ربيع.
وكتب "حسين" قائلا: "Verified
مستنينكم ابتداءا من يوم الخميس ٥ اغسطس كل خميس وجمعة وسبت علي مسرح الساحل في مسرحية #شمسية_واربع_كراسي 🎪🎭
تأليف: كريم سامي واحمد عبدالوهاب ✍️
اخراج: استاذ اشرف عبدالباقي ".
وتعتبر تجربة مسرح الساحل هي التجربة المسرحية الثالثة للفنان محمد أسامة بعد أن قدم مسرح مصر مع مجموعة كبيرة من النجوم اللتي قدمها أشرف عبدالباقي وتجربة «صباحية مباركة» مع الفنان على ربيع.
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