ننشر صور حريق اسطبل عنتر بمصر القديمة

حصلت بوابة الفجر علي الصور الأولية لحريق اندلع هائل اندلع منذ قليل في منطقة اسطبل عنتر بمصر القديمة التابعة لمحافظة جنوب القاهرة.



وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، ومنع امتداد النيران إلى المجاورات، والدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإجراء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.



البداية كانت تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق ببعض المخلفات بجوار إسطبل عنتر في منطقة مصر القديمة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.