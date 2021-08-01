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رئيس جامعة طنطا: الكشف على 1095 مواطنًا في قافلة طبية بقرية حنون

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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قال الدكتور محمود ذكى، أن الجامعة تولى أهتمام بإطلاق القوافل الطبية، انطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية ودورها التنموي والخدمى، بهدف تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان.

ووجه رئيس جامعة طنطا باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الغربية بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

وأشار الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه القافلة تأتى ضمن سلسلة القوافل التي تنظمها جامعة طنطا لقرى مركز زفتى، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وقال نائب رئيس الجامعة، ‏إن القافلة الطبية لجامعة طنطا بقرية حنون شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 1095 حالة من أهالى القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وأضاف أنه تم تحويل عدد 14 حالة حرجة فى تخصصات القلب والجراحة العامه والباطنية وذلك للمتابعة وإجراء عمليات عاجلة بمستشفيات الجامعة.

وصرحت الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم توفير سيارة إسعاف مجهزة للقوافل الخاصة بمبادرة "حياة كريمة"بالتنسيق مع الإدارة الصحية بزفتى.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.‏

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