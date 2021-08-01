تأجيل محاكمة 11 من "المرابطين" اشتركوا بعمليات ارهابية ضد الجيش السوري





وأكملت، تلقوا فيها تدريبات عسكرية واشتركوا قي تنفيذ عمليات عدائية غير موجهة لمصر بأن التحقوا بالجماعة المسماه "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا وتلقوا تدريبات علي استخدام الاسلحة النارية وشاركوا في تنفيذ عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري علي النحو المبين بالتحقيقات.

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة في مجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 11 متهمًا بتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد والاشتراك في عمليات عدائية وإرهابية ضد الجيش النظام السوري تحت اسم "المرابطون"، لجلسة 18 أغسطس الجاري للاطلاع والاستعداد للمرافعة.واتهمت النيابة العامة المتهمين الوارد أسمائهم بقرار الإحالة الصادر من المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أنهم كونهم مصريين الجنسية التحقوا بجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور تتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.