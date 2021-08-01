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محمد حسين قائمًا بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:59 م
رئيس جامعة طنطا مع نائبه لشئون التعليم والطلاب
رئيس جامعة طنطا مع نائبه لشئون التعليم والطلاب
أيمن يحيي
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أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتور محمد حسين محمود، الأستاذ بكلية الهندسة للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليم والطلاب من اليوم ولحين صدور قرار من السلطة المختصة بتعيين نائب نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليم والطلاب.

حصل الدكتور محمد حسين علي بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس عام 1990 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ليعمل بعد ذلك معيدا بكلية الهندسة جامعة طنطا عام 1992، ثم درجة الماجستير عام 1996 من جامعة عين شمس، ثم درجة الدكتوراه "إشراف مشترك" بين جامعتي طنطا ونورث كالورينا الأمريكية عام 2002، ليعمل في ذات العام مدرسًا بكلية الهندسة جامعة طنطا.

وتدرج "حسين" في الوظائف العلمية حتي حصل علي درجة الأستاذية في عام 2013، حيث شغل منصب مدير معمل الخرسانة المسلحة، ومديرًا لمركز البحوث والاستشارات الهندسية بهندسة طنطا، ثم وكيلًا للكلية لشؤون التعليم والطلاب اعتبارًا من 2014 وقائما بأعمال عميد كلية الهندسة.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد حسين عضو باللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدون تخصص "الهندسة الانشائية" والتابعة للمجلس الأعلي للجامعات.

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