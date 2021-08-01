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الأهلي يحسم مصير حسين الشحات بعد العروض الخليجية

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفض مسئولو النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، العروض المقدمة لشراء خدمات حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء اتخذوا قرارًا بالإبقاء على حسين الشحات الموسم المقبل، ورفض العروض المقدمة له من بعض الأندية الخليجية، على رأسها أندية الدوري السعودي.

 

جاء ذلك في ظل حاجة الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لجهود اللاعب في الفترة القادمة، خاصة في ظل حالة التألق التي يعشيها اللاعب في الفترة الأخيرة واستعادته لجزء كبير من مستواه الفني.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره وادي دجلة، يوم الأربعاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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