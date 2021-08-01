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كاهيل يعلن رحيله عن كريستال بالاس

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
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أكد جاري كاهيل، مدافع فريق كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، رحيله عن الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن كاهيل /35 عاما/ الدولي الإنجليزي السابق، والذي وقع على عقد مدته عامين عندما انضم لكريستال بالاس قادما من تشيلسي في 2019، أعلن رحيله على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال كاهيل :"بعد الكثير من التفكير والمداولات، يمكنني تأكيد تركي لكريستال بالاس بعد عامين ممتعين".

وأضاف :"استمتعت بوقتي في النادي وأود أن أوجه شكري لكل المرتبطين بالنادي، خاصة الجماهير والعاملين الذين رحبوا بي".

وأكد :" كان شرفا لي أن ألعب في سلهارست بارك، خاصة في الموسم الأول حيث خضت تجربة الأجواء التي تقوم بها الجماهير في أيام المباريات".

وتسببت الإصابات في خوض كاهيل لعشرين مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي تحت قيادة روي هودسون، الذي تم استبداله بباتريك فييرا الشهر الماضي.

وقضى كاهيل، لاعب أستون فيلا وبولتون السابق والذي لعب 61 مباراة للمنتخب الإنجليزي قبل أن يعتزل اللعب الدولي في 2018، سبع سنوات مع تشيلسي.

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