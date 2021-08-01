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الري: تنفيذ 7 إزالات في محافظة البحيرة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ 7 إزالات للتعديات على أملاك ري، خلال حملات موسعة بمختلف مراكز المحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أراضي الدولة وإسترداد الأراضي المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل.

وقالت الوزارة في - بيان لها - إن الإزالات إشتملت على 7 إزالات فى نطاق محافظة البحيرة مؤكدة أنه بذلك أصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 63463 إزالة.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أكد أن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

وأشار وزير الري الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف "عبدالعاطي" أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

وأطلقت الوزارة حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.

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وزارة الري نهر النيل البحيرة إزالات أخبار اليوم

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