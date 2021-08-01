أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين 2 أغسطس إلى السبت 7 أغسطس، حيث تشهد هذه الفترة ارتفاعا ملحوظ فى درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبري وباقي الأنحاء.



وأوضحت أن البلاد تشهد ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة.



وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ووالسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بعدم التعرض بشكل مباشر لإشعة الشمس خلال تلك الفترة، حيث يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.



ونوهت الهيئة أنه اعتبار من الثلاثاء 3 أغسطس وحتي 7 أغسطس من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا (30% : 40%) على جنوب البلاد وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

