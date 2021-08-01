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تطورات تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدث تطور جديد بخصوص مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة.

وأشارت  صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 ورفض النجم الفرنسي جميع عروض التجديد مع باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد بدأ اليوم شهر الحسم في خطته من أجل التعاقد مع مبابي في الصيف الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الملكي لا يزال يرى صفقة مبابي معقدة للغاية لكنها ليست مستحيلة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد ينتظر اللحظة المناسبة من أجل اتخاذ خطوة جديدة إلى الأمام، حيث يراقب الوضع بين مبابي وباريس سان جيرمان مع التمسك بإستراتيجية عدم دخول حرب ضد النادي الباريسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يمتلك 200 مليون يورو جاهزة من أجل حسم صفقة مبابي في أي وقت في الميركاتو الصيفي الحالي لكن هناك احتمالات بتأجيلها حتى الموسم المقبل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان حذر مبابي من إمكانية جلوسه على مقاعد البدلاء في الموسم المقبل إذا لم يقبل بعرض التجديد لكن هذا الأمر لم يقلق النجم الفرنسي الذي ظل حازمًا في خطته بعدم تجديد عقده.

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