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بهذه الطريقة يفتخر ناصيف زيتون بصورته مع جورج وسوف
الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:47 م
منار داود
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نشر النجم ناصيف زيتون صورة له مع الفنان الكبير جورج وسوف في أحد الحفلات، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علق "ناصيف" علي الصورة قائلًا:"بس ترتكي علي الجبل هيك بيكون المشهد وأخيرًا طلعلي صورة مع المعلم الكبير متل مابحلم".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب ناصف زيتون أغنيه "أوقات" وهي تتر مسلسل " الموت" وهي من كلمات مازن ضاهر وألحان أحمد بركات وتوزيع عمر صباغ.
علق "ناصيف" علي الصورة قائلًا:"بس ترتكي علي الجبل هيك بيكون المشهد وأخيرًا طلعلي صورة مع المعلم الكبير متل مابحلم".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب ناصف زيتون أغنيه "أوقات" وهي تتر مسلسل " الموت" وهي من كلمات مازن ضاهر وألحان أحمد بركات وتوزيع عمر صباغ.
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