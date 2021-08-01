Advertisements

بهذه الطريقة يفتخر ناصيف زيتون بصورته مع جورج وسوف

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
منار داود
Advertisements
نشر النجم ناصيف زيتون صورة له مع الفنان الكبير جورج وسوف في أحد الحفلات، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


علق "ناصيف" علي الصورة قائلًا:"بس ترتكي علي الجبل هيك بيكون المشهد وأخيرًا طلعلي صورة مع المعلم الكبير متل مابحلم".


والجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب ناصف زيتون أغنيه "أوقات" وهي تتر مسلسل " الموت" وهي من كلمات مازن ضاهر وألحان أحمد بركات وتوزيع عمر صباغ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الفني الفجر

أخبار تهمك

تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه في قضية سب وقذف محمد رمضان

منذ ساعة و 8 دقيقة

رسالة غير متوقعة من موسيماني لـ صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عمرو أديب يطعن على غرامة "الـ10 آلاف" في قضية محمد رمضان

منذ أقل من ساعتين

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ننشر صور حريق اسطبل عنتر بمصر القديمة

منذ ساعة و 6 دقيقة

يوفنتوس يصدم برشلونة بهذا القرار

منذ نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

هذه مفاجأة ناصيف زيتون لجمهوره في عيد الميلاد المجيد

ناصيف زيتون يغني تتر "الحصاد"

"تترات" مسلسلات رمضان.. من بروفا نوال الزغبي لـ أزمة ناصيف زيتون

أغنية "تكة" لـ ناصيف زيتون تحقق 9 ملايين مشاهدة

حفل غنائي لـ ناصيف زيتون في الأردن.. 27 سبتمبر

ناصيف زيتون يحيي حفلاً غنائيًا في سوريا في هذا الموعد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

03:18 م

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

05:12 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

03:52 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان