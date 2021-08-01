بهذه الطريقة يفتخر ناصيف زيتون بصورته مع جورج وسوف

نشر النجم ناصيف زيتون صورة له مع الفنان الكبير جورج وسوف في أحد الحفلات، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





علق "ناصيف" علي الصورة قائلًا:"بس ترتكي علي الجبل هيك بيكون المشهد وأخيرًا طلعلي صورة مع المعلم الكبير متل مابحلم".





والجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب ناصف زيتون أغنيه "أوقات" وهي تتر مسلسل " الموت" وهي من كلمات مازن ضاهر وألحان أحمد بركات وتوزيع عمر صباغ.