رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في الشهداء بالمنوفية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز الشهداء بالمنوفية.



وكان رئيس الوزراء قد استعراض خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية في مصر



واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت في مصر، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بدراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة، عملًا على تيسير الإجراءات وتعظيمًا لذلك النوع من النشاط السياحي، باعتبار أن هذا النوع من السياحة يمثل قيمة مضافة كبيرة للسياحة في مصر، خاصة مع ما تتمتع به الدولة من شواطئ ممتدة على ساحلي البحرين المتوسط والأحمر، مؤكدا على ضرورة تيسير كافة الإجراءات وتبسيطها في مراحل دخول وخروج السائحين الوافدين.

