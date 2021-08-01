"صدمة ليا".. برسالة حزينة رامي صبري يطرح "حالة اكتئاب"

طرح المطرب رامي صبري، الدويتو الغنائي الذي يجمعه مع شقيقه الراحل كريم صبري، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "صبري" رسالة مؤثرة قائلا: "هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي #كريم_صبري

دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها.

بس كنت دايما بسيبه براحته..لحد لما توفى في صدمة ليا وللجميع.. كنت غالي عليا اوي ياحبيبي...

في الجنة إن شاء الله.



ربنا يرحمك ويصبرنا انا ووالدتك ووالدك واخواتنا

علي غيابك وعدم وجودك معانا في البيت 🙏💔

ياريت كل اللي يشوف الفيديو يدعيله".



وكان رامي صبري قد أعلن مؤخرا عن أغنية جديدة، تجمعه بشقيقه تحمل اسم "حالة اكتئاب".