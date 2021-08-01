عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

الأولمبي والمعار إلى صفوف فريق إنبي لنهاية الموسم.









وأنهت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي صفقة كريم فؤاد رسميا من النجوم لمدة خمسة مواسم قادمة مقابل 15 مليون جنيه.









وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" ، أن كريم فؤاد سيحصل في الموسم الأول مع الأهلي 4 مليون ونصف المليون دولار تزيد نصف مليون جنيه مع كل موسم.





وأوضح المصدر أن الإعلان عن الصفقة سيتم خلال الأيام القليلة القادمة.





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.





كشف مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء عن تفاصيل عقد كريم فؤاد ظهير النجوم والمنتخب