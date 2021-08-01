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العثور على وثائق إدارية مردومة في مدينة بولاية القيروان

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
وكالات
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عثر عدد من شبان مدينة حاحب العيون من ولاية القيروان وسط تونس يوم الأحد على وثائق إدارية في حفرة ردمت بالتراب.

 

وأفادت إذاعة "موزاييك" بأن الوثائق تتمثل في مراسلات سرية ومطالب خاصة ووثائق رسمية تهم دوائر صحية من مختلف ولايات الجمهورية التونسية على غرار طبرقة وعين دراهم ونفطة والكاف والقيروان.

 

وقالت إن قوات الأمن وممثلين وأعوانا عن بلدية حاحب العيون تحولوا إلى المكان وقاموا بتأمين جميع الوثائق بعد استخراجها من مكان إخفائها.

 

وأشارت الإذاعة التونسية إلى أن الحادثة خلفت حالة من الاحتقان والتوتر في صفوف المواطنين واعتبروها عبارة عن حملة ممنهجة تدخل في إطار إتلاف الوثائق الإدارية خوفا من كشف المستور والمحاسبة.

 

وأوضحت أن عملية البحث والتحري لا تزال جارية من أجل كشف الحقيقة ومعرفة هوية من قام بعملية الإتلاف.

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