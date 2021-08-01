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إحالة أوراق عاطل لفضيلة المفتي لقتله ربة منزل وسرقتها بالقليوبية

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، في القضية رقم 3893 لسنة 2021 قسم أول بنها، والمقيدة برقم 1017 كلي شمال بنها، بإحالة أوراق المتهم "محمد.م.إ.م"، لفضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ثروت محمود عامر، وعضوية المستشارين خالد حلمي الشباسي، وشريف محمد السباعي، وأمانة سر نصر الغنيمي الشافعي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم في 22 أبريل من العام الحالي، قتل المجني عليها "خديجة.ع.م.ش"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن توجه إلى سكن الضحية لسرقة محتواه حتى ولو اقتضى ذلك هلاكها، حيث أعد لتنفيذ مأربه "مفتاح مصطنع".

وتابعت المحكمة، أن المتهم ما إن تمكن من الدخول إلى مسكن الضحية حتى أمسك بعنقها ضاغطا عليه بقوة قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت، إلي أنه كان غرض المتهم من ارتكاب تلك الجناية التأهل لارتكاب جنحة، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقول والمبلغ المالي المبين بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليها، ثم لاذ بالفرار على النحو المبين بالتحقيقات.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط المتهم، والذي أدلى باعترافات تفصيلية حول الواقعة، كما اعترف بارتكاب الجريمة أمام النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه، والتصريح بدفن جثة المجني عليها بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وضبط أداة الجريمة، ثم أحالت المتهم للمحاكمة العاجلة عن جريمته النكراء.

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