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عاجل.. اخلاء المنازل المجاورة لحريق اسطبل عنتر في مصر القديمة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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يواصل رجال الحماية المدن السيطرة علي حريق هائل شب بمخلفات بمنطقة اسطبل عنتر في منطقة مصر القديمة التابعة لمحافظة جنوب القاهرة، وأخلت قوات الحماية المدنية المنازل المجاورة للحريق حتي لا يوجد خسائر بشرية.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، ومنع امتداد النيران إلى المجاورات، والدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإجراء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

البداية كانت تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق ببعض المخلفات بجوار إسطبل عنتر في منطقة مصر القديمة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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