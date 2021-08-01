غادة عبد الرازق تتألق بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"



نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهرت"عبد الرازق" بإطلالة جديدة وهي مرتدية فستان كط باللون الأصفر، ونسقت مع إطلالتها مكياجا بالألوان الهادئة مما أظهر جمال ملامحها، وبدت بتسريحة شعر جديدة مما أثار أعجاب جمهورها.





جدير بالذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "لحم غزال" وهو من بطولة شريف سلامه، غاده عبد الرازق، مي سليم، وفاء عامر، خالد محمود، أشرف عبد الغفور، ومن إخراج محمد أسامه، وتأليف أياد إبراهيم.