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العراق: 6.5 مليار دولار إيرادات النفط المصدر في يوليو الماضي

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة النفط العراقية أن كمية صادرات العراق من النفط الخام بلغت 90 مليونا و467 ألفا و794 برميلا خلال شهر يوليو الماضي, بإيرادات بلغت 6 مليارات و513 مليونا و792 ألف دولار.

وأوضحت الوزارة  أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 87 مليونا و455 ألفا و359 برميلا, أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 3 ملايين و12 ألفا و435 برميلا بمعدل يومي بلغ مليونين و918 ألف برميل في اليوم. وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 72 دولارا.

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