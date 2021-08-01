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عاجل.. رئيس الوزراء يبدأ تفقد مشروعات "حياة كريمة" بالشهداء منوفية

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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يبدأ رئيس الوزراء جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز الشهداء بالمنوفية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

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أكد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي، على ضرورة التنسيق المتواصل بين الوزارات وكافة الجهات والأجهزة المعنية، بشأن تنفيذ المشروعات المختلفة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماما كبيرا باعتباره مشروع دولة تُسخر له كافة الإمكانات والاعتمادات اللازمة، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل التنسيق والإسراع بوتيرة العمل للانتهاء من تنفيذه وفق الخطة الزمنية المحددة؛ حتى يتسنى تحقيق الهدف المنشود في تغيير وجه الحياة في القرى المصرية لنحو 60 مليون مواطن، مطالبا الوزراء وجميع المسئولين المعنيين بالمتابعة الدورية لكل تفاصيل المشروع أولا بأول، ورصد أية معوقات للعمل على إزالتها على الفور.

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