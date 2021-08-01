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برلماني تركي يوجه انتقادات حادة لأردغان وحكومته

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
وكالات
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  انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزجور أوزل، تصريح وزير الزراعة التركي والغابات، بكر باكدميرلي، بأنه «لا توجد طائرة لإطفاء الحريق في مخزوننا».

 

 وقال أوزل: «لو كان لدينا 10 طائرات إطفاء بدلًا من 13 طائرة فاخرة في مخزون الرئاسة لما كانت احترقت رئتانا».

 

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، قال فيها «لو كان لدينا 10 طائرات إطفاء بدلًا من 13 طائرة فاخرة في مخزون الرئاسة لما كنا احترقنا. إن العقلية التي تشتري الطائرات لحفظ المظهر والسمعة، ولا تشتريها لإطفاء الحرائق، هي نظام القصر. لتسقط سمعتكم أرضًا».

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