Advertisements

هكذا واجه ناصيف زيتون انقطاع الكهرباء بحفل القسم الرئاسي وعيد الجيش

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون، حفلاً غنائيا مميزاً، بمناسبة احتفالات بالقسم الرئاسي وعيد الجيش، في ملعب الجلاء أمس، بالعاصمة السورية دمشق.

تخلل الحفل مفاجآت عدّة، أبرزها انقطاع الكهرباء بشكل مفاجيء وطاريء، ولكن احترافية زيتون تغلبت على الأزمة وتفاعل مع الجمهور بالتصفيق والموسيقى.

كما حرص زيتون على إلقاء التحية على سلطان الطرب جورج وسوف، أثناء غناءه في الحفل وقبل رأسه ورحب به بشدة، كما حاول تقبيل يده تعبيرا عن احترامه وامتنانه لرؤيته إلا أن سلطان الطرب رفض واحتضنه.

أخبار تهمك

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه في قضية سب وقذف محمد رمضان

منذ ساعة و 8 دقيقة

تطورات تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

ننشر صور حريق اسطبل عنتر بمصر القديمة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 10 ساعات

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رسالة غير متوقعة من موسيماني لـ صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عمرو أديب يطعن على غرامة "الـ10 آلاف" في قضية محمد رمضان

منذ أقل من ساعتين

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يصدم برشلونة بهذا القرار

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

03:18 م

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

05:12 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

03:52 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان