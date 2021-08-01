هكذا واجه ناصيف زيتون انقطاع الكهرباء بحفل القسم الرئاسي وعيد الجيش





أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون، حفلاً غنائيا مميزاً، بمناسبة احتفالات بالقسم الرئاسي وعيد الجيش، في ملعب الجلاء أمس، بالعاصمة السورية دمشق.



تخلل الحفل مفاجآت عدّة، أبرزها انقطاع الكهرباء بشكل مفاجيء وطاريء، ولكن احترافية زيتون تغلبت على الأزمة وتفاعل مع الجمهور بالتصفيق والموسيقى.



كما حرص زيتون على إلقاء التحية على سلطان الطرب جورج وسوف، أثناء غناءه في الحفل وقبل رأسه ورحب به بشدة، كما حاول تقبيل يده تعبيرا عن احترامه وامتنانه لرؤيته إلا أن سلطان الطرب رفض واحتضنه.

