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خاص.. وكيل النقاز يكشف حقيقة المفاوضات مع الزمالك

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد السعدي
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نفي وكيل اللاعب التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق والظهير الأيمن للترجي التونسي حاليًا كل ما تردد حول مفاوضاته مع نادي الزمالك، موكدًا أن اللاعب مرتبط بعقد مع الترجي ولا يوجد مفاوضات حتي الآن طالما اللاعب مرتبط بعقد مع الفريق.

 

وكان الزمالك قد قام برفع دعوى قضائية ضد النقاز بعد هروبه إلى الدوري الليتواني، وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإصدار حكم ضد نادي الزمالك وتغريم النادي مليون و250 الف دولار بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته آخر 4 شهور في عقده مع الزمالك .

 

وتعالت أصوات داخل لجنة الزمالك، تطالب بالتعاقد مع اللاعب إذا استطاع انهاء تعاقده بالتراضي مع الفريق التونسي، حيث أن المدير الفني لنادي الزمالك باتريس كارتيرون يريد التعاقد مع ظهير أيمن، والنقاز له حكم قضائي فيتم التعاقد معه وتسوية مستحقاته من العقد الجديد.

 

يذكر أن النقاز صاحب الـ 28 مرتبط بعقد مع الترجي التونسي لمدة 3 سنوات ينتهي في 2023.

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