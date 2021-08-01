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أزهري: مؤتمر دار الإفتاء خطوة نحو العالمية وتأكيد للريادة (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، إن مؤتمر دار الإفتاء المصرية المنعقد غدًا الاثنين تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر القمي تحديات التطوير وآليات التعاون" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة هامة جدًا في مسار الدار نحو العالمية وتأكيد لريادتها العلمية ودورها.

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الشاعر أحمد شوقي قال: " قُم في فَمِ الدُنيا وَحَيِّ الأَزهَرا، وَاِنثُر عَلى سَمعِ الزَمانِ الجَوهَرا"، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن ينكر دور الأوقاف المصرية أنها في تطوير مستمر.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن المؤتمر يحضره خيرة العلماء في مصر والوطن العربي والإسلامي، معربًا عن سعادته لكون احد هذه الرموز العالم الجليل خالد الجندي، بما يدل على ثقة المؤسسة الدينية في الدعاة العلماء المخلصين، مشددًا على أن هذا المؤتمر أمر هام جدًا لمحاربة التطرف والإرهاب والفكر الشاذ والجماعات الضالة، مؤجهًا الشكر والتقدير والتحية للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

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