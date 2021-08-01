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يوفنتوس يصدم برشلونة بهذا القرار

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
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ذكرت تقارير إيطالية على رغبة لاعب برشلونة الحالي، ميراليم بيانيتش، في العودة لفريق يوفنتوس الإيطالي، خصوصاً أن فترة اللاعب الحالية مع الفريق الكتالوني ليست جيدة بشكل كافي.

 

وجاء ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس ، ليحسم موقفه من عودة اللاعب قائلًا:“لا أعرف عن ذلك..النادي يهتم بالسوق واليوم رأينا أن رامسي لعب بشكلٍ جيد جداً أمام الدفاع، لديه إحساس جيد في هذا الدور، رامسي يمكنه لعب دور بيانيتش.”

 

وكان قد خاض اللاعب صاحب الـ31 عام 30 مباراة مع برشلونة على مختلف الأصعدة، 13 منهم فقط كأساسي، 6 منهم على صعيد الدوري الإسباني، وفشل بيانيتش حتى الآن من تسجيل أو صناعة أي هدف بقميص برشلونة، وحصل على بطولة واحدة هذا الموسم وهي كأس ملك إسبانيا.

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