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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الرعاية الصحية الحالي ورئيسها السابق للتهنئة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الدكتور عادل تعيلب رئيس هيئة الرعاية الصحية السابق ببورسعيد والدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية الحالى ببورسعيد، بديوان عام محافظة بورسعيد.

وقدم "محافظ بورسعيد" التهنئة للدكتور عادل تعيلب لتوليه منصب مديرا عاما للاداره العامه لشؤون الافرع برئاسه الهيئه، كما قدم المحافظ التهنئة للدكتور مصطفى شعبان لتوليه منصب مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأشاد "محافظ بورسعيد" بمجهودات الدكتور عادل تعيلب خلال فترة توليه رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، مؤكدا أن بصماته كانت واضحة خلال الفترة السابقة والتى شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وإحداث طفرة طبية غير مسبوقة في بورسعيد. 

وتمنى اللواء عادل الغضبان، مزيد من التوفيق للدكتور عادل تعيلب فى منصبه الجديد بالقاهرة، كما أكد على ثقته فى مجهودات الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية الحالى لتحقيق مزيد من التقدم لفرع الهيئة ببورسعيد متنميا له دوام التوفيق.
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الرعاية الصحية الحالي ورئيسها السابق للتهنئة
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الرعاية الصحية الحالي ورئيسها السابق للتهنئة
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الرعاية الصحية الحالي ورئيسها السابق للتهنئة
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الرعاية الصحية الحالي ورئيسها السابق للتهنئة
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الرعاية الصحية الحالي ورئيسها السابق للتهنئة
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الرعاية الصحية الحالي ورئيسها السابق للتهنئة
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الرعاية الصحية الحالي ورئيسها السابق للتهنئة
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الرعاية الصحية الحالي ورئيسها السابق للتهنئة

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الكلمات المفتاحية

هيئة الرعاية الصحية مصر محافظة بورسعيد الدكتور مصطفى شعبان

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