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رسالة مؤثرة من هند البلوشي لشقيقها

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلنت هند البلوشي، نقل شقيقها الإعلامي حسين البلوشي إلى المستشفى، بعدما تعرض إلى انتكاسة صحية شديدة وأصيب بالتهاب حاد بالدم، على إثر إصابته بفيروس كورونا.


وكتبت الفنانة الكويتية تعليقاً على صورة شقيقها في العناية المركزة عبر حساباتها بالتواصل الاجتماعي، وقالت: "يا روحي بأخد من عمري حبيبي يا أخي وعضدي وسندي... ربي يرفع عنك ويشفيك ويقومك معافى، ألف لا بأس، معافى ومأجور بإذن الله".

وكانت البلوشي قد أعلنت عن إصابتها بكورونا بعد أيام من إعلان شقيقتها مرام البلوشي إصابتها بالفيروس، ووجهت حينها تحذيراً لكل من خالطها لأنها كانت مصابة ولا تعلم.

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